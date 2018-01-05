Світоліна у напруженому матчі здолала Плішкову і вийшла у фінал в Брісбені, де зустрінеться з білорускою

У Брісбені завершився півфінальний матч турніру серії WTA Premier, в якому українка Еліна Світоліна (шоста ракетка світу) обіграла Кароліну Плішкову з Чехії (№4 у світовому рейтингу).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка невпевнено почала зустріч, відпустивши Плішкову вперед у першому сеті - 0:4, але потім зібралася і виграла п'ять геймів поспіль. Перша партія була в підсумку за нею - 7:5.

У другій партії Плішкова спробувала повернутися в гру, однак українська тенісистка володіла ігровою перевагою. Світоліна втратила три мат-бола, але з четвертої спроби все ж виграла зустріч - 7:5, 7:5.

Таким чином, Еліна вийшла у фінал на своєму першому турнірі в сезоні і може почати рік з титулу. У фіналі змагань у Брісбені її суперницею буде тенісистка з Білорусії Олександра Саснович.