Серена Вільямс відклала своє повернення на корт після народження доньки

Американська тенісистка Серена Вільямс у цьому році не буде виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні, де повинна була провести перший офіційний турнір після народження доньки.

"Я можу брати участь, але я не хочу просто брати участь. Я хочу досягти більшого, а для цього мені потрібно трохи більше часу", – наводить слова спортсменки офіційний Twitter турніру.

Таким чином, по закінченні Australian Open Вільямс втратить місце в рейтингу WTA, оскільки втратить всі свої очки.

Нагадаємо, на початку осені 2017 року Серена Вільямс народила доньку. Майже весь минулий сезон тенісистка пропустила.