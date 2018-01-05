Серена Вільямс відклала своє повернення на корт після народження доньки
13:00, 05 січня 2018Інше
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Тенісистка знялася з Australian Open.
Серена Вільямс / GLOBAL LOOK PRESS
Американська тенісистка Серена Вільямс у цьому році не буде виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні, де повинна була провести перший офіційний турнір після народження доньки.
"Я можу брати участь, але я не хочу просто брати участь. Я хочу досягти більшого, а для цього мені потрібно трохи більше часу", – наводить слова спортсменки офіційний Twitter турніру.
Таким чином, по закінченні Australian Open Вільямс втратить місце в рейтингу WTA, оскільки втратить всі свої очки.
Нагадаємо, на початку осені 2017 року Серена Вільямс народила доньку. Майже весь минулий сезон тенісистка пропустила.
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