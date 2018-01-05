Українець Долгополов не зумів пробитися у півфінал турніру в Брісбені

Українець Олександр Долгополов не зумів пробитися в півфінал тенісного турніру категорії ATP 250 в австралійському Брісбені, поступившись у чвертьфіналі змагань місцевому тенісистові Ніку Кірьосу.

Наш спортсмен відмінно почав поєдинок, без шансів забравши перший сет, однак так і не зумів втримати перевагу. У другій і третій партіях українець зазнав поразки. Зустріч тривала 1 годину 33 хвилини.

Нік Кирьос (Австралія) – Олександр Долгополов (УКРАЇНА) - 1:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, що в жіночому турнірі WTA Premier українка Еліна Світоліна вийшла у півфінал, де сьогодні зіграє з четвертою ракеткою світу Кароліною Плішковою. Матч розпочнеться орієнтовно о 13.00 за київським часом.