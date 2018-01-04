Українки провалили першу біатлонну гонку 2018 року на Кубку світу

В німецькому Оберхофі стартував перший у цьому році етап Кубка світу з біатлону.

Перемогу здобула Анастасія Кузьміна (Словаччина), яка виграла 35 секунд у Кайси Мякяряйнен з Фінляндії, що прийшла другою. Бронза - у Вероніки Віткової (Чехія). Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Жодна з українських спортсменок не зуміла потрапити до Топ-20. Кращий результат у Віти Семеренко - 22-е місце. Олена Підгрушна фінішувала на 25-му місці, Анастасія Меркушина - на 32-му. Юлія Джима опинилася 42-ю, а Ірина Варвинець - 58-ю.

У загальному заліку Кубка світу Анастасія Кузьміна зміцнила своє лідерство, Жюстін Бреза з Франції - друга, Кайса Мякяряйнен - на третій позиції.