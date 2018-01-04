Українки провалили першу біатлонну гонку 2018 року на Кубку світу
14:51, 04 січня 2018Інше
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Жодна з українських біатлоністок не потрапила до Топ-20 в спринті Обергофу.
Анастасія Кузьміна / РИА Новости
В німецькому Оберхофі стартував перший у цьому році етап Кубка світу з біатлону.
Перемогу здобула Анастасія Кузьміна (Словаччина), яка виграла 35 секунд у Кайси Мякяряйнен з Фінляндії, що прийшла другою. Бронза - у Вероніки Віткової (Чехія). Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Жодна з українських спортсменок не зуміла потрапити до Топ-20. Кращий результат у Віти Семеренко - 22-е місце. Олена Підгрушна фінішувала на 25-му місці, Анастасія Меркушина - на 32-му. Юлія Джима опинилася 42-ю, а Ірина Варвинець - 58-ю.
У загальному заліку Кубка світу Анастасія Кузьміна зміцнила своє лідерство, Жюстін Бреза з Франції - друга, Кайса Мякяряйнен - на третій позиції.
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