Український гімнаст Верняєв показав своє фото після декількох операцій
13:54, 04 січня 2018Інше
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Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв пропустить сезон-2018.
Олег Верняєв / noc-ukr.org
Титулований український гімнаст, олімпійський чемпіон Ігор у Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв переніс хірургічне втручання, через яке пропустить сезон-2018.
На своїй сторінці в Instagram Верняєв розмістив фото з лікарні — спортсмен лежить з перев'язками на ногах і правому плечі.
Головний тренер збірної України Геннадій Сартинський раніше повідомляв про те, що Верняєв потребує хірургічного втручання через надрив зв'язок на нозі та плечі. Пізніше сам гімнаст підтвердив, що змушений зайнятися лікуванням, через що зробить паузу у кар'єрі.
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