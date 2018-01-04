Світоліна пробилася у півфінал турніру в Брісбені

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу в трьох сетах над британкою Йоханою Контою в чвертьфіналі турніру в Брісбені.

Поєдинок тривав 2 години і 15 хвилин. У першому сеті Світоліна зуміла взяти лише один гейм, програвши при цьому три на своїй подачі. У другій партії суперниці по черзі захищали свої гейми і перевели гру на тай-брейк, де сильнішою виявилася українка.

Перед початком вирішального сету Конта взяла медичну паузу, а потім, відігравши п'ять геймів, знялася зі змагань.

Таким чином, Світоліна вдруге поспіль вийшла у півфінал турніру в Брісбені. Там вона зустрінеться з переможницею пари Кароліна Плішкова – Кайа Канепі.

Брісбен. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Йоханна Конта (Велика Британія) – 1:6, 7:6, 3:2, відмова Конти

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Світоліна раніше перемогла іспанку Карлу Суарес Наварро і хорватку Ану Конюх.