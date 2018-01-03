Українка Соловйова претендує на звання "Атлет року-2017" у неолімпійських видах спорту
Лариса Соловйова - чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор.
Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) проводить голосування серед 21 претендента на звання "Кращий атлет 2017 року" серед представників неолімпійських видів спорту.
Про це повідомляється на офіційному сайті IWGA.
Однією з головних претенеденток на титул кращої спортсменки-2017 в світі є українка Лариса Соловйова - легендарна 4-разова чемпіонка Всесвітніх ігор з пауерліфтингу.
Читайте такожУкраїна потрапила в п'ятірку кращих збірних на Всесвітніх Іграх, встановивши рекорд за всі рокиЛариса Соловйова є єдиною спортсменкою в історії Всесвітніх ігор, яка здобувала перемоги на чотирьох різних форумах (у 2005-му, 2009-му, 2013-му і 2017 роках). Останній гучний тріумф на Всесвітніх іграх українка відзначила минулого літа у польському Вроцлаві, на 10-му за рахунком форумі серед неолімпійських видів спорту.
На даний момент Лариса Соловйова є одним з лідерів голосування на звання "Кращий спортсмен-2017", конкуруючи з іранським спортсменом Реза Аліпуршеназандіфаром (скелелазіння). Проголосувати на сайті IWGA може будь-який уболівальник.