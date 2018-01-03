Українець Долгополов розгромив Себальоса і вийшов у чвертьфінал турніру в Брісбені
15:52, 03 січня 2018Інше
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Наступним суперником українського тенісиста стане досвідчений австралієць Нік Кірьос.
Долгополов вийшов до третього кола тенісного турніру в Брісбені / sportonline.ua
Український тенісист Олександр Долгополов здобув впевнену перемогу у поєдинку з аргентинцем Орасіо Себальосом на турнірі в Брісбені.
Щоб здобути перемогу над опонентом, перша ракетка України витратив 1 годину 4 хвилини. Зазначимо, що українець п'ять разів зумів виграти гейм на подачі суперника.
Брісбен, друге коло
Олександр Долгополов (Україна) - Орасіо Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2
Нагадаємо, в попередньому поєдинку українець зумів перемогти Дієго Шварцмана. Суперником Долгополова по четветьфиналу стане Нік Кірьос.
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