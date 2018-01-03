Українець Долгополов розгромив Себальоса і вийшов у чвертьфінал турніру в Брісбені

Український тенісист Олександр Долгополов здобув впевнену перемогу у поєдинку з аргентинцем Орасіо Себальосом на турнірі в Брісбені.

Щоб здобути перемогу над опонентом, перша ракетка України витратив 1 годину 4 хвилини. Зазначимо, що українець п'ять разів зумів виграти гейм на подачі суперника.

Брісбен, друге коло

Олександр Долгополов (Україна) - Орасіо Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2

Нагадаємо, в попередньому поєдинку українець зумів перемогти Дієго Шварцмана. Суперником Долгополова по четветьфиналу стане Нік Кірьос.