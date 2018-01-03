Світоліна пробилася у чвертьфінал турніру в Брісбені
13:33, 03 січня 2018Інше
171
У матчі другого кола вона переграла хорватку Ану Конюх.
Світоліна пробилася до третього кола турніру в Брісбені / REUTERS
Шоста ракетка планети українка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над хорваткою Аною Конюх у другому раунді турніру в Брісбені.
Для того, щоб обіграти суперницю, їй знадобилося трохи більше години. Зазначимо, що українська тенісистка під час матчу жодного разу не була у відстаючих.
Наступною суперницею першої ракетки України в чвертьфіналі турніру стане британка Йоханна Конта, яка в 1/8 фіналу обіграла Айлу Томлянович.
Brisbane International, Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Ана Конюх (Хорватія) – 6:3, 6:1
Нагадаємо, що в першому колі Еліна Світоліна здобула перемогу над Карлою Суарес Наварро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter