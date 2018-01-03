Світоліна пробилася у чвертьфінал турніру в Брісбені

Шоста ракетка планети українка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над хорваткою Аною Конюх у другому раунді турніру в Брісбені.

Для того, щоб обіграти суперницю, їй знадобилося трохи більше години. Зазначимо, що українська тенісистка під час матчу жодного разу не була у відстаючих.

Наступною суперницею першої ракетки України в чвертьфіналі турніру стане британка Йоханна Конта, яка в 1/8 фіналу обіграла Айлу Томлянович.

Brisbane International, Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Конюх (Хорватія) – 6:3, 6:1

Нагадаємо, що в першому колі Еліна Світоліна здобула перемогу над Карлою Суарес Наварро.