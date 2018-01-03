Спортсмени КНДР збираються виступити на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані

Північнокорейські спортсмени хочуть взяти участь в Олімпійських Іграх у Пхьончхані.

Про це повідомили представники Сеула, інформують "ТСН" з посиланням на CBS-news.

Північна Корея оголосила про відкриття транскордонного каналу зв'язку з Південною Кореєю.

Влада Південної Кореї привітала рішення КНДР. У Міністерстві об'єднання заявили, що будуть використовувати канал для обговорення своєї пропозиції провести переговори на Олімпійських іграх.

Напередодні лідер Південної Кореї запропонував відновити канал для того, щоб вирішити питання участі північнокорейських спортсменів в Іграх у Пхенчхані.

Оглядачі розцінили відновлення каналу зв'язку між двома Кореями як знак покращення відносин після неодноразового запуску ракет КНДР і обміну погрозами розпочати війну між КНДР і США.

Як повідомляв УНІАН, Україна останньою з країн Європи домовилася про придбання телеправ на трансляцію Олімпійских ігор у Пхьончхані.

XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться з 9-го по 25 лютого цього року.