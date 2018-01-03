"UA:Перший" покаже зимову Олімпіаду в Пхьончхані

Телеканал «UA:Перший» покаже зимові Олімпійські ігри-2018 і літні Олімпійські ігри-2020.

Національна громадська телерадіокомпанія України підписала договір про купівлю прав на трансляцію з компанією Discovery Communications, в портфоліо якої входять телеканали Eurosport.

Про це повідомляє прес-служба НОТУ.

«UA:Перший» покаже важливі зустрічі та фінальні етапи головних змагань», – повідомила віце-президент Discovery Networks Анна Пак Бурден.

«Для будь-якого суспільного мовника у світі спорт – це одна з ключових складових мовлення, і він повинен бути представлений на всіх платформах. Спортивні досягнення українців відомі у всьому світі, у нас багато видатних атлетів, за якими спостерігають мільйони шанувальників спорту. Зазначу, що забезпечувати висвітлення змагань такого рівня як Олімпіада – завжди непросто.

В цьому році ми плануємо докласти ще більше зусиль творчої та технічної команд спортивного спрямування і зробимо все можливе, щоб українці із захопленням спостерігали за виступами наших олімпійців і відчули неймовірну атмосферу цієї події», – сказала член правління НОТУ, відповідальна за розважальний напрям діяльності Олександра Кольцова.

Раніше повідомлялося, що у «UA:Перший» немає грошей на трансляцію Олімпійських ігор, але Кабмін виділив необхідну суму.

Зазначимо, що Україна стала останньою країною Європи, яка купила права Ігор-2018.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2018 пройдуть з 9-го по 25 лютого у Пхьончхані.