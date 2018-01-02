Українець Стаховський програв перший матч в новому сезоні

Український тенісист Сергій Стаховський після першого ж матчу залишив турнір категорії ATP Challenger в австралійському місті Плейфорд.

У стартовому колі наш спортсмен поступився 152-й ракетці світового рейтингу Томмі Полу з США. Матч складався з трьох сетів і тривав 2 години 28 хвилин.

Українець, здобувши перемогу у першій партії, не зумів утримати перевагу і зазнав поразки у двох останніх сетах – 3:6, 7:5, 7:5.

Таким чином, Сергій Стаховський програв свій перший матч в новому сезоні.