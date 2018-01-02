Українець Стаховський програв перший матч в новому сезоні
14:38, 02 січня 2018Інше
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Український тенісист вибув у першому колі турніру в австралійському Плейфорді.
Сергій Стаховський вибув з турніру в Плейфорді / sportonline.ua
Український тенісист Сергій Стаховський після першого ж матчу залишив турнір категорії ATP Challenger в австралійському місті Плейфорд.
У стартовому колі наш спортсмен поступився 152-й ракетці світового рейтингу Томмі Полу з США. Матч складався з трьох сетів і тривав 2 години 28 хвилин.
Українець, здобувши перемогу у першій партії, не зумів утримати перевагу і зазнав поразки у двох останніх сетах – 3:6, 7:5, 7:5.
Таким чином, Сергій Стаховський програв свій перший матч в новому сезоні.
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