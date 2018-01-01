Світоліна і Цуренко пробилися у друге коло тенісного турніру в Брісбені

Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко успішно розпочали новий тенісний сезон. Обидві впевнено стартували на турнірі серії WTA Premier в австралійському Брісбені.

Перша ракетка України Світоліна, яка є третьою сіяною на турнірі в Брісбені, виграла перший матч у сезоні-2018, обігравши Карлу Суарес Наварро з Іспанії. Наступною суперницею українки стане 44-та ракетка світу Ана Конюх з Хорватії.

Еліна Світоліна (Україна) - Карла Суарес Наварро (Іспанія) - 6:2, 6:4

Леся Цуренко в першому своєму матчі вибила з боротьби восьму сіяну Ешлі Барті з Австралії – 6:3, 6:2. Поєдинок тривав трохи довше години. Цуренко не дозволила австралійці заробити жодного брейк-пойнта, а сама тричі взяла подачу суперниці, повідомляє офіційний сайт турніру.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з естонкою Кайєю Канепі, яка посідає 99-й рядок у світовому рейтингу.

Леся Цуренко (Україна) – Ешлі Барті (Австралія) - 6:3, 6:2

Ще одна українка Катерина Бондаренко, навпаки, зачохлила ракетку. У перший круг Катерина пробилася через кваліфікацію, проте вже в основній сітці не зуміла здолати в першому матчі Кетрін Белліс з США.

Катерина Бондаренко (Україна) – Кетрін Белліс (США) 2:6, 5:7

Турнір у Брісбені триватиме до 7 січня. Він є важливим етапом підготовки перед Відкритим чемпіонатом Австралії - першим турніром Великого Шолома-2018.