Іванов і Мотричко завоювали по два золота на чемпіонаті України з шашок-100

Міжнародні гросмейстери Артем Іванов з Дніпра і Вікторія Мотричко з Одеси не залишили шансів своїм суперникам у боротьбі за золото в двох видах програми чемпіонату України з шашок-100, який напередодні Нового року завершився у Херсоні.

Титулована одеська шашистка Вікторія Мотричко завоювала три медалі на цьому чемпіонаті України з міжнародних шашок, поставивши переможну крапку у 2017 році.

Після срібла у класичній програмі і золота в «рапіді» («швидкі шашки») Вікторія більш ніж впевнено розібралася зі своїми конкурентками у «бліці».

Читайте такожІванов і Балтажі стали чемпіонами України з шашок-100Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України, після срібла у класичній програмі Вікторія Мотричко впевнено пройшла дистанцію в «рапіді» («швидкі шашки»). Обігравши шістьох своїх суперниць, в тому числі і головну конкурентку – Ольгу Балтажі із Івано-Франківська, Вікторія лише двічі втратила очки, зігравши внічию. Як результат – золота медаль.

На цьому суперечка провідних шашисток країни не закінчилася - їм належало битися за чемпіонство у «бліці». Здобувши сім перемог і двічі зігравши внічию, Вікторія Мотричко завоювала чемпіонський титул з солідним відривом від найближчої суперниці – 44-річної харків'янки Юлії Макаренкової і 19-річної Ганни Дмитренко із Запоріжжя, яка фінішувала третьою.

Таким чином, завоювавши в грудні дві срібні медалі Інтелектуальних ігор в Китаї, а також дві золоті та срібну медаль чемпіонату України, Вікторія Мотричко зробила собі чудовий новорічний подарунок, порадувавши своїх рідних, близьких, а також численних уболівальників, які підтримують українську спортсменку протягом багатьох років.

У бліці та швидких шашках у чоловіків двічі чемпіоном України став Артем Іванов з Дніпра, який встановив своєрідний рекорд, завоювавши в Херсоні всі три золота у всіх трьох видах програми. У бліці йому поступився Юрій Бобков із Запоріжжя, який залишився на другому місці, і прославлений ветеран Леонід Ципес з Харкова, у якого бронза.

56-річний шашкіст Валерій Гребьонкін, що представляє Одеську область і який, до речі, перемагав на чемпіонаті світу-1998 в Одесі, також вдало виступив на чемпіонаті України з міжнародних шашок, який відбувся у Херсоні. Валерій Гребьонкін опинився серед найкращих у турнірі з "швидких шашок". В «рапіді» Валерій набрав 13 очок, поступившись чемпіону країни – Артему Іванову – двома очками, при цьому на один бал випередивши 76-річного (!) харків'янина Леоніда Ципеса.