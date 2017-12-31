Українець Долгополов пройшов перше коло на турнірі в Брісбені, успішно почавши сезон

Український тенісист Олександр Долгополов успішно стартував на турнірі категорії ATP 250 в австралійському Брісбені, де фактично починається новий тенісний сезон. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому колі змагань найсильніший український тенісист обіграв шостого сіяного Дієго Шварцмана з Австралії. Гра тривала 1 годину 2 хвилини. В першому матчі сезону Долгополов подав 6 ейсів, допустив 4 подвійних помилки, реалізував 2 з 3 брейк-поінтів, а також виграв 80% розіграшів з першої подачі.

Олександр Долгополов (Україна) – Дієго Шварцман (Аргентина) 6:4, 7:6 (3)

У наступному раунді турніру українець зіграє з переможцем зустрічі між Орасіо Себальосом і одним з тенісистів, який пройде кваліфікацію.