Два волинські спортсменки-олімпійки отримали квартири в Луцьку

Двом луцьким спортсменкам-олімпійкам вручили ордери на квартири в місті. Захід відбувся за участю представників міської та обласної рад, а також самих спортсменок 28 грудня, повідомляють Волинські новини.

Кошти на придбання двох квартир спортсменкам – велогонщиці Яні Беломоїній і веслувальниці Марії Повх – надійшли у вигляді субвенції з обласного бюджету на рахунок міста. Купити квартири змогли на умовах співфінансування із міським бюджетом.

«Рік тому розпочалася наша розмова за квартири. І ми цьому дуже вдячні, адже ми ті спортсмени, які з гордістю виступають за нашу область і не хочуть нікуди переходити, тому що це наше рідне місто. І хоча ми мали дуже багато запрошень, залишаємося тут і сподіваємося, що в подальшому будемо піднімати свої види спорту в нашому рідному місті», – сказала Марія Повх.

Яна Беломоїна – велосипедистка з Луцька, яка перше історії України виграла загальний залік Кубку світу, а також стала чемпіонкою Європи-2017.

Марія Повх стала фіналісткою Олімпійських ігор-2016 у веслуванні на байдарках і каное.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні квартиру у Полтаві отримав чемпіон світу та Європи 2017 року з боксу Олександр Хижняк.