Джима і Реш замкнули п'ятірку найсильніших у Різдвяній гонці
Гонку в Гельзенкірхені виграли російські біатлоністи.
В Гельзенкірхені (Німеччина) завершилася традиційна Різдвяна гонка з біатлону, в якій українсько-німецька пара Юлія Джима - Міхаель Реш потрапили в п'ятірку найсильніших, повідомляє офіційний сайт турніру.
Українсько-бельгійська пара зайняла останнє 10-е місце в мас-старті, але зуміла істотно поліпшити свій результат у гонці переслідування.
Переможцями гонки стали росіяни Катерина Юрлова-Перхт і Олексій Волков, які подолали дистанцію за 33 хвилини 21,4 секунди.
Біатлон. Різдвяна гонка
Гельзенкірхен.
28 грудня.
1. Катерина Юрлова / Олексій Волков – 33.21,4
2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравець +24,0
3. Ліза Тереза Хаузер / Джуліан Еберхард +43,5
4. Анаіс Без / Емільєн Жаклін +58,4
5. Юлія Джима / Міхаель Реш +1.13,3
6. Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер +1.13,5
7. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грін +1.13,7
8. Надін Хорхлер / Бенедикт Долль +1.34,1
9. Карін Оберхофер / Домінік Віндіш +2.00,4
10. Фуюко Тачізакі / Нікіто Тачізакі +2.08,4