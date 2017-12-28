Джима і Реш замкнули п'ятірку найсильніших у Різдвяній гонці

В Гельзенкірхені (Німеччина) завершилася традиційна Різдвяна гонка з біатлону, в якій українсько-німецька пара Юлія Джима - Міхаель Реш потрапили в п'ятірку найсильніших, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українсько-бельгійська пара зайняла останнє 10-е місце в мас-старті, але зуміла істотно поліпшити свій результат у гонці переслідування.

Переможцями гонки стали росіяни Катерина Юрлова-Перхт і Олексій Волков, які подолали дистанцію за 33 хвилини 21,4 секунди.

Біатлон. Різдвяна гонка

Гельзенкірхен.

28 грудня.

1. Катерина Юрлова / Олексій Волков – 33.21,4

2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравець +24,0

3. Ліза Тереза Хаузер / Джуліан Еберхард +43,5

4. Анаіс Без / Емільєн Жаклін +58,4

5. Юлія Джима / Міхаель Реш +1.13,3

6. Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер +1.13,5

7. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грін +1.13,7

8. Надін Хорхлер / Бенедикт Долль +1.34,1

9. Карін Оберхофер / Домінік Віндіш +2.00,4

10. Фуюко Тачізакі / Нікіто Тачізакі +2.08,4