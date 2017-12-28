Чотириразовий радянський олімпійський чемпіон передбачив катастрофу російського спорту

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов застеріг російське спортивне керівництво і громадськість від нового витка конфлікту з WADA напередодні літніх Ігор-2020 в Токіо і повної катастрофи російського спорту, повідомляється на особистому сайті спортсмена:

«Нас чекають ще рішення з розслідування Макларена щодо спортсменів з літніх видів спорту, до яких ми повинні готуватися вже зараз. Раджу безграмотним людям, які все це натворили, читати та навчатися. Якщо керівництво спортивних відомств не зробить висновків, ми станемо ще нижче», — написав Тихонов.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня усунув збірну Росії від зимових Ігор-2018 в Пхенчхані. Окремим спортсменам, які дкажут свою непричетність до допінгових махінацій в Росії, буде дозволено виступати під нейтральним прапором.