Світоліна візьме участь у першому розіграші нового тенісного турніру в Москві
16:55, 28 грудня 2017Інше
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Українка погодилася поїхати на турнір в Росію.
Світоліна зіграє на московському турнірі на грунті / twitter.com/netkrizisa
Найкраща тенісистка України і спортсменка з Топ-10 світового рейтингу стане однією з топ-учасниць "Moscow River Cup", нового турніру в Москві, повідомляє Великий теніс України.
Офіційний постер змагань WTA серії International сьогодні представив директор чемпіонату Олександр Островський.
Турнір, який стартує за тиждень після закінчення Вімблдону, пройде з 23 по 29 липня 2018 року на ґрунті. За титул у Москві також посперечаються Олена Весніна, Наталія Віхлянцева і Анастасія Потапова.
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