Світоліна візьме участь у першому розіграші нового тенісного турніру в Москві

Найкраща тенісистка України і спортсменка з Топ-10 світового рейтингу стане однією з топ-учасниць "Moscow River Cup", нового турніру в Москві, повідомляє Великий теніс України.

Офіційний постер змагань WTA серії International сьогодні представив директор чемпіонату Олександр Островський.

Турнір, який стартує за тиждень після закінчення Вімблдону, пройде з 23 по 29 липня 2018 року на ґрунті. За титул у Москві також посперечаються Олена Весніна, Наталія Віхлянцева і Анастасія Потапова.