Тхеквондистка Ромолданова визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

За підсумками спортивного грудня Національний олімпійський комітет України визнав представницю тхеквондо Ірину Ромолданову найкращою спортсменкою місяця в Україні, повідомляє офіційний сайт НОК.

Її особистого наставника, старшого тренера жіночої збірної України з тхеквондо Олега Нама названо найкращим тренером грудня.

Підводячи підсумки місяця, Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки українців на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, етапах Кубка світу та Європи з біатлону, велоспорту, фехтування, фристайлу.

В грудні найвищим за рангом змагань в олімпійських номерах програми став чемпіонат Європи з тхеквондо, що проводиться раз на два роки. З болгарської Софії наші спортсмени Ірина Ромолданова та Михайло Шелест привезли бронзові медалі в олімпійських вагових категоріях – 49 кг та 80 кг відповідно.

Після детального аналізу виступів обох спортсменів та за підсумками голосування комісії звання найкращої спортсменки місяця удостоєна 23-річна киянка.

Наразі срібна призерка І Юнацьких Олімпійських ігор, срібна медалістка чемпіонату світу Ірина Ромолданова посідає 10-у сходинку світового рейтингу в олімпійській ваговій категорії до 49 кг та 3 – у світовому рейтингу в категорії до 46 кг.

Відзначимо, що вперше за багаторічну історію відзначення найкращих спортсменів місяця в Україні цього високого визнання Національного олімпійського комітету отримала представниця тхеквондо.