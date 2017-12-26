Легендарний український гандбольний тренер відзначає ювілей

Легендарний український гандбольний тренер Леонід Ратнер 26 грудня відзначає 80-річний ювілей.

Під його керівництвом жіноча збірна України з гандболу завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. За 26 років незалежності це єдина олімпійська нагорода українських атлетів в ігрових видах спорту.

П'ять разів Леонід Ратнер виводив молодіжну збірну СРСР до "золота" чемпіонатів світу. Досягав успіхів він і на клубному рівні, близько 25 років тренуючи гандбольну команду Запоріжжя.

Леонід Ратнер під час матчів відрізнявся своєю емоційністю, а під час історичного матчу за "бронзу" Олімпійських ігор в Афінах за розмови з арбітром отримав червону картку.

"В той момент треба було щось робити. Ви повинні зрозуміти, що я кричу на суддів не просто так – відстоюю справедливість, захищаю своїх підопічних. В Афінах у поєдинку з француженками нас почали тиснути, і я свідомо пішов на конфлікт. Спрацювало! Після цього не було жодного несправедливого свистка, і збірна України завоювала олімпійську бронзу", - згадав Леонід Ратнер в інтерв'ю журналістам Олексію Гончаруку та Тетяні Карговій.

Як повідомляв УНІАН, запорізький "Мотор" достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з гандболу.