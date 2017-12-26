Довічно усунений від Олімпіад російський ковзаняр визнав правоту Родченкова

Російський ковзаняр Іван Скобрев заявив, що на Іграх-2014 в Сочі було "багато дивацтв", а чиновники РФ самі визнали наявність допиногового скандалу численними вибаченнями і відставками, заявив спортсмен в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

"Щось неординарне в Сочі відбувалося, і це вже визнала наша влада, були вибачення з боку керівників. Плюс якщо б вся правда була на нашій стороні, не було б відставки низки чиновників. Так навіщо обманювати самих себе? Звідки ноги виросли. Я не вірю, що все-все – це вигадки і фантазії Григорія Родченкова. Напевно, зараз правильно говорити по-іншому, але я бачу картину ось так. Може бути, я не правий, хто знає? Але називати чорне білим і навпаки мені не хочеться", - зазначив Скобрев.

"Разом з тим мені не хочеться огульно звинувачувати в чомусь когось із нашого керівництва. Я, як і решта, не знаю всієї ситуації. І мені дуже хотілося б розібратися в ній, зрозуміти, що ж відбувалося насправді. У мене визріла величезна кількість питань, але я не знаю, кому адресувати їх, щоб отримати відповіді. МОК? ОКР?", - запитує ковзаняр.

Також Скобрев розповів про своє ставлення до екс-керівника Московської антидопінгової лабораторії (2005-2015) Родченкова, на свідченнях якого і будуються всі звинувачення на адресу Росії в махінаціях під час Ігор у Сочі-2014: "Всі називають його дурнем з дивацтвами. Але Родченков точно не дурень хоча б тому, що провернув стільки всього. Хто ще зміг би це зробити? Повторюся, мені здається, що все-таки в Сочі щось відбувалося. Але абсолютно точно – не в таких масштабах. Звинувачення Родченкова відсоткам по 80-90 спортсменів не просто безпідставні, а абсурдні і безглузді. Взяли ось – звинуватили Альберта Демченко. Ну людина 30 років провів у санях! Проїхав, віддихався, перевів дух – і знову по новій. Який тут, до біса, допінг? Це просто дикість.

От якщо є потенційні зміни в пробах – з цим потрібно серйозно розбиратися. Виважено і жорстко. Але медальні списки, "список Дюшес" й інші прізвища на папірцях і в файлах – це цілковита нісенітниця. Тим більше всі ці списки, як ми бачимо, при необхідності можуть дописуватися і поповнюватися".

Також спортсмен змалював свою особисту ситуацію: "Я проходив допінг-контроль в Німеччині за тиждень до приїзду в Сочі. Як і завжди – жодних питань. І тут на самій Олімпіаді я раптом почав щось приймати? Так ким же треба бути? Не буває так, щоб спортсмену поставили один укол або він з'їв одну таблетку – і відразу побіг на рівні олімпійського чемпіона. Це смішно".

Іван Скобрев - дворазовий призер Олімпійських ігор у Ванкувері-2010 (срібло і бронза), чемпіон світу-2011 (Калгарі, Канада) і Європи-2011 (Коллальбо, Італія) в класичному багатоборстві.

На Іграх-2014 в Сочі Скобрев посів 7-е місце на дистанції 5000 м, 18-е місце на 1500 м і 6-е місце в командній гонці. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет анулював результати спортсмена на Іграх в Сочі-2014 і довічно відсторонив від участі в Олімпіадах.