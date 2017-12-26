Три українських шашкіста здобули 6 медалей Елітних інтелектуальних ігор в Китаї

У Китаї завершилися другі Елітні інтелектуальні ігри IMSA з шашок-100, де брали участь три представника України, які завоювали, загалом, 6 медалей, повідомили УНІАН в Федерації шашок України.

У змаганнях брали участь найкращі гравці з цього різновиду шашок, які пройшли складний відбір: 12 чоловіків та 8 жінок. Були проведені змагання в трьох видах програми: швидкі шашки, блискавична гра та супер-бліц.

Україну представляли: міжнародні гросмейстери Артем Іванов з Дніпра, Юрій Анікєєв з Харкова та Вікторія Мотрічко з Одеси. Всі українські спортсмени виступили досить вдало. Артем Іванов здобув три нагороди, в тому числі одну золоту, Вікторія Мотрічко виграла дві срібні медалі, а Юрій Анікєєв - одну срібну.

Так, у чоловіків в рапіді 3-є місце посів Артем Іванов (15 балів), який лише 1 балом поступився двом росіянам - Олександрам Шварцману та Георгієву. А в бліці Іванов посів 2-е місце, поступившись лише Шварцману (15 проти 16 балів).

У свою чергу, в супербліці, Іванов став переможцем турніру, набравши 18 балів. На другому місці - ще один представник України Юрій Анікеєв - 16 балів. Український дует випередив росіян Олексія Чижова та Шварцмана, які посіли, відповідно, 3-4 місця.

В жіночих змаганнях рапіді українка Мотричко набрала 7 балів, поступившись лише Матрьоні Ноговіциній з Росії (10), а в бліці набрала 12 балів, постуившись Ноговіциній 1 балом (13). В супербліці українка посіла лише 6-е місце.

Сумарний призовий фонд усіх турнірів склав 170 тис євро.