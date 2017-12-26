Чемпіон Європи плавець Романчук: Азербайджан і Туреччина готові надати всі умови, а в рідній країні до тебе немає діла

Чемпіон Європи на короткій воді і призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук заявив, що через відсутність в країні інтересу до його виду спорту у нього мимоволі виникають думки про зміну спортивного громадянства, але при цьому він не збирається залишати Україну, повідомляє Isport з посиланням на UA:Перший.

"Тут як не спирайся, такі думки з'являються. Чому, наприклад, Азербайджан і Туреччина готові дати тобі всі умови, все, що ти хочеш, а в рідній країні до тебе немає діла. Це досить сумно.

В Україні людям, на жаль, немає ніякого діла до нашого виду спорту. Хоча у нас є дуже високі результати, але це нікого не цікавить».

Країну я не буду міняти. Незважаючи на всі проблеми, які тут є, я - українець, я тут народився і буду виступати за Україну", - заявив Романчук в коментарі "UA:Перший".

У 2017-му році Михайло Романчук став віце-чемпіоном світу на першості в Будапешті (дистанція 1500 метрів), а в самому кінці року, в грудні, став кращим на чемпіонаті Європи в Копенгагені на тій же дистанції, обігнавши найближчого переслідувача титулованого італійця Грегоріо Палтріньєрі на 8,34 секунди.