Іванов та Балтажи стали чемпіонами України з шашок-100

З 17 по 24 грудня 2017 року у місті Херсон в ДЮСШ з шахів та шашок пройшов фінальний етап чемпіонату України з шашок-100, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Протягом 8 днів гросмейстери, майстри спорту, кандидати у майстри спорту і першорозрядники з 9 регіонів – Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської областей та міста Києва – визначали найкращих. Також за підсумками змагань формувався склад національної збірної.

З перших турів у жіночому турнірі лідерство захопили чемпіонки світу Ольга Балтажи (Івано-Франківськ) та Вікторія Мотричко (Одеса), які із туру в тур перемагали своїх суперниць. Невеличку підніжку в середині перегонів їм підставили дві юні спортсменки Віра Попруга (Кам’янське) і Дарина Мосієнко (Полтава), які зіграли з більш серйозними суперницями відповідно у нічиї.

Невдалий календар для ще однієї відомої майстрині шашкової гри – чемпіонки світу Юлії Макаренкової (Харків) – викреслив її з числа претенденток на «золото». Дві її поразки в ранніх турах в особистих зустрічах з О.Балтажи і В.Мотричко дали можливість ще одній відомій спортсменці – Ірині Чебукіній (Харків) – підтримувати перегони у верхній частині турнірної таблиці.

Досить довго І.Чебукіна йшла третьою, але несподівана поразка, яку вона зазнала в матчі з землячкою Лідією Олексієнко похитнули її «бронзові» зазіхання. Довгий час «темною конячкою» була Ольга Рейніш (Київ), яка ніяк не могла перетнути екватор турніру. Всі карти у чемпіонаті сплутала 14-річна В.Попруга, яка нестабільно боролася протягом всього турніру, але напрочуд вдало зіграла з іменитими лідерами. Спочатку вона могла закласти «золотий» фундамент для Вікторії Мотричко, але у неймовірній напрузі Віра не змогла виграшем завершити партію з Ольгою Балтажи. Невдовзі вже сама Вікторія Мотричко, яка ще не встигла відпочити після важкого перельоту з Китаю, де приймала участь у Міжнародних Інтелектуальних іграх, поступається Вірі. Відстань у два пункти, яка утворилася між лідерами, В.Мотричко мала змогу скоротити до нуля в особистій зустрічі з О.Балтажи, але судді в цьому протистоянні зафіксували нічию.

Отже Ольга Балтажи стала чемпіонкою України, а Вікторія Мотричко – срібною призеркою. Доля жіночої «бронзи» вирішувалася в останньому турі. Найреальніші шанси приміряти останню медаль турніру мала Юлія Макаренкова, яка на очко випереджала групу з трьох майстрів спорту – Віру Попругу, Ірину Чебукіну і Ольгу Рейніш. Всім чотирьом шашкісткам в боротьбі за нагороди потрібна була лише перемога. В останньому турі вони грали між собою: Чебукіна з Макаренковою, а Рейніш з Попругою. В першому протистоянні була зафіксована нічия, а в другому успіх був на стороні самого досвідченого гравця жіночого турніру – Ольги Рейніш. Вона за додатковими показниками і стала третьою.

Підсумки фіналу. Жінки

1. Ольга Балтажи (гросмейстер, Івано-Франківськ) – 16 очок з 18

2. Вікторія Мотричко (гросмейстер, Одеса) – 13

3. Рейніш Ольга (майстер спорту, Київ) – 11

Гострішою була боротьба за чемпіонство в чоловічому фіналі. Ще один представник України, який захищав честь нашої країни в Китаї, – Артем Іванов – приїхав на турнір з невеличким запізненням у два дні. Трохи згодом ця обставина могла зіграти з ним злий жарт. Важкий переліт, напружений старт в чемпіонаті, коли чемпіону світу з Дніпра довелося на протязі трьох ігрових днів поспіль грати по два тури за добу, а це біля 9-10 годин напруженої боротьби за дошкою, призвели до того, що пропущену зустріч з видатним ветераном українських шашок Леонідом Ципесом (Харків), якому в липні «грюкнуло» 76(!) років, Артем програв. Поразка змусила одного з лідерів українських шашок виривати чемпіонську перемогу в останньому турі, і це йому в битві з Васильом Пікіняром (Вінниця) – вдалося: Артем Іванов – чемпіон України 2017 року!

Справжній трилер чекав на любителів однієї з самих древніх ігор в боротьбі і за інші місця на п’єдесталі. Перед останнім 9-м туром одразу чотири майстра спорту – Л.Ципес, М.Оприщенко, В.Антонович і В.Пікіняр – мали чудові шанси вибороти медаль Чемпіонату України будь-якого ґатунку. Вся четвірка мала в своєму активі по 10 очок. За певних обставин ще один спортсмен міг увірватися на п'єдестал – це О.Слава з Косіва, який напередодні, набравши 9 очок, виконав норматив майстра спорту України, тобто перебував у піднесеному настрої. Леонід Ципес свою гру проти Андрія Лебідя (Полтава) виграв і виборов «срібло». Владислав Антонович (Дніпро), маючи гірші додаткові показники в боротьбі за медаль, у своєму протистоянні з Валерієм Гребенкіним (Одеса) загострив сюжет настільки, що поступився. А Максим Оприщенко (Запоріжжя) і Орест Слава свою партію між собою завершили миром, і посіли відповідно третю і четверту сходинки турнірної таблиці.

Підсумки фіналу. Чоловіки

1. Іванов Артем (гросмейстер, Дніпро) – 13 очок з 18

2. Ципес Леонід (майстер спорту, Харків) – 12

3. Оприщенко Максим (майстер спорту, Запоріжжя) – 11

25 грудня стартує триденний марафон, в якому українські шашкісти поміряються силами за звання чемпіона країни з шашок-100 у швидкій і блискавичній іграх.