Українська чемпіонка світу з шахів Музичук підтвердила бойкот наступного чемпіонату світу

Чемпіонка світу з шахів український гроссмейтер Ганна Музичук відмовляється від участі в чемпіонаті світу зі швидких шахів та бліцу, який в найближчі дні почнеться в Саудівській Аравії, повідомляється у відкритому зверненні спортсменки на персональній сторінці в Facebook.

Причиною бойкоту називається жіноча дискримінація в державі.

"Через кілька днів я втрачу два титули чемпіона світу - один за одним. Тільки тому, що я вирішила не їхати в Саудівську Аравію. Для того, щоб не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, вільно виходити на вулицю, і взагалі не відчувати себе істотою другого сорту. Рівно рік тому я виграла ці два титули і була найщасливішою людиною у світі, але в цей раз я відчуваю себе дуже погано", - зазначає Ганна.

"Я готова постояти за свої принципи і пропустити захід, де через п'ять днів я могла б заробити більше, ніж на десяти інших турнірах. Все це дратує, але найбільше засмучує те, що все це майже нікого не хвилює", - додала українка.

"Це дуже гірке почуття, але воно не змінить мою думку і моїх принципів. Те ж відноситься і до моєї сестри Марії, і я дуже рада, що ми поділяємо цю точку зору. І так, для тих небагатьох, кого це хвилює - ми повернемось!", - підсумувала українська шахістка.

Чемпіонат світу зі швидких шахів та бліцу проходить в Саудівській Аравії з 26 по 30 грудня.