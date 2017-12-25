Збірна України з гандболу оголосила склад на відбор до чемпіонату світу-2019

Тренерський штаб чоловічої збірної України оголосив склад на підготовку та участь у відборі до чемпіонату світу-2019, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Команда збереться разом 2 січня у Києві й відразу вилетить на збори та контрольні матчі до Німеччини, де базуватиметься в одному з передмість Мюнхена. 10 січня наша команда переїде до італійського Больцано, який з 11 по 13 січня прийматиме груповий турнір кваліфікації до чемпіонату світу 2019.

11 січня Україна зіграє проти Фарер, 12 січня — проти Італії, 13 січня — проти Румунії. Переможець квартету вийде в плей-офф відбірного турніру.

Склад збірної України

Воротарі: Ігор Чуприна, (27 р., «Татран», Словаччина), Антон Деревянкин (26 р, ZTR), Антон Терехов (25 р., «Мотор»).

Ліві крайні: Захар Денисов (27 р., «Мотор»), Олександр Полторацький (27 р., «Анкараспор», Туреччина).

Праві крайні: Андрій Акименко (23 р., ZTR), Юрій Кубатко (29 р., «Мотор»), Артем Козакевич (25р., «Мотор»).

Ліві півсередні: Станіслав Жуков (25 р., «Гуммерсбах», Німеччина), Дмитро Горига (20 р., ЗНТУ-ЗАБ).

Праві півсередні: Сергій Онуфрієнко (32 р., Pays d`Aix Universite Club, Франція) Роман Чичикало (25 р., «Брегенц», Австрія).

Розігруючі: Олександр Тільте (22 р., ZTR), Олександр Южбабенко (28 р., «Спартак», Росія)

Лінійні: Олександр Шевельов (30 р., «Мотор»), Дмитро Дорощук (31 р., «Мотор»), Іван Бурзак (19 р., ZTR), Роман Северин (23 р., ZTR).

Головний тренер — Віталій Андронов

Тренер — Олександр Дудко

Лікар — Олександр Фурманець

Євген Петрушевський-керівник делегації

Після тривалої паузи за збірну знову гратиме досвідчений правий півсередній Сергій Онуфрієнко з французького Pays d`Aix Universite Club. Вперше тренери залучили героя рейтингів воротарських сейвів Ліги чемпіонів Антона Терехова з «Мотора». Знову у збірній її наймолодший гравець — 19-річний лінійний Іван Бурзак (ZTR). Лише на рік старший за нього Дмитро Горига. Талановитий представник ЗНТУ-ЗАБ та «Мотора» покликаний допомогти на позиції лівого півсереднього Станіславу Жукова, який проводить вдалий сезон за «Гумерсбах» у Бундеслізі. Відзначимо повернення правого крайнього Артема Козакевича («Мотор»), який пропустив останні матчі відбору до чемпіонату Європи-2018.

Через травми не зможуть допомогти збірній В`ячеслав Садовий («Одорхею», Румунія) та Євген Буйненко («Мотор»).