Боксер Мейвезер запропонував чемпіону НБА Брайанту дуель на мільйон доларів
13:07, 24 грудня 2017Інше
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Колишній гравець "Лейкерс" поки на пропозицію не відповів.
Мейвезер запросив на "дуель на мільйон" Брайанта / sport-xl.org
Непереможений американський боксер-професіонал і багаторазовий чемпіон світу в різних вагових категоріях Флойд Мейвезер викликав колишню зірку клубу НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобі Брайанта на дуель, за допомогою посту в своєму Instagram.
Відомий боксер, який завершив кар'єру, написав в Instagram, що готовий зіграти з Брайантом «1 на 1» на 1 мільйон доларів.
Баскетболіст який є 5-кратним чемпіоном НБА (всю свою кар'єру провів у Лос-Анджелесі), поки не відповів на пропозицію зірки боксу.
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