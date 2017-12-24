Боксер Мейвезер запропонував чемпіону НБА Брайанту дуель на мільйон доларів

Непереможений американський боксер-професіонал і багаторазовий чемпіон світу в різних вагових категоріях Флойд Мейвезер викликав колишню зірку клубу НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобі Брайанта на дуель, за допомогою посту в своєму Instagram.

Відомий боксер, який завершив кар'єру, написав в Instagram, що готовий зіграти з Брайантом «1 на 1» на 1 мільйон доларів.

Баскетболіст який є 5-кратним чемпіоном НБА (всю свою кар'єру провів у Лос-Анджелесі), поки не відповів на пропозицію зірки боксу.