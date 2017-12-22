Ще 11 російських спортсменів отримали довічні дискваліфікації від МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував довічно ще 11 російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі-2014.

Це саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, лижники Нікіта Крюков, Александр Бессмертних і Наталія Матвєєва, ковзанярі Іван Скобрев і Артем Кузнєцов, бобслеїсти Людмила Удобкіна і Максим Белугін, хокеїстки Тетяна Буріна та Ганна Щучкіна.

До всіх них застосовані санкції за порушення антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт МОК.

Слід зазначити, що Демченко та Іванова позбавлені срібних медалей у санному спорті. Демченко був у Сочі-2014 другим в особистому турнірі та естафеті, Іванова – тільки в естафеті.

Також МОК повідомив, що на даний момент розглянув всі 46 справ російських спортсменів, пов'язаних з допінговими порушеннями. 43 спортсмена були в підсумку дискваліфіковані, і лише троє виправдані.

Проте повторна перевірка допінг-проб ще триває, тож не виключається можливість відкриття нових справ.