Українські "Локомотив" і "Барком-Кажани" вибули з розіграшу волейбольних єврокубків

Українські "Барком-Кажани" (Львів) та "Локомотив" (Харків) вибули з розіграшу волейбольних Кубка ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) і Кубка Виклику, відповідно, повідомляє офіційний сайт змагань.

Харків'яни в рамках 1/16 фіналу третього за значимістю єврокубка, після поразки в гостях чеському Брно" з рахунком 0:3, зуміли взяти реванш у матчі-відповіді на своєму майданчику - 3:1. Але, в додатковому "золотому" сеті, "Локомотив" поступився з рахунком 12:15.

У свою чергу, львів'яни виступали в другому за значущістю єврокубку, але двічі поступилися в 1/16 фіналу "Войводині" з сербського Нові-Саду - 0:3 вдома і 1:3 в гостях. Цікаво, що до кінця третьої партії львів'яни зберігали шанси на загальний успіх, але поступилися у впертій боротьбі - 30:32, втративши навіть теоретичного шансу на "золотий" сет.

Таким чином, обидві українські команди завершили виступи в єврокубках сезону 2017/18.