Логотип чемпіонату світу з шахів, придуманий росіянами, нагадує позу з "Камасутри" (фото)

Міжнародна шахова федерація представила логотип чемпіонату світу з шахів, який пройде восени 2018 року в Лондоні.

Емблема викликала дуже суперечливу реакцію в шаховому світі, повідомляє Eurosport.

На чорно-білому логотипі зображені дві людини, які тримають шахову дошку. При цьому їхні ноги і руки переплетені.

Спортсмени жартують, що таке зображення більше підійде для реклами препарату «Віагра». Інші зазначають, що новий логотип схожий на зображення з «Камасутри» — давньоіндійського трактату про секс. Шахістка Сьюзен Полгар вважає, що логотип не можна показувати дітям.

Як розповіли представники Міжнародної шахової федерації, логотип розробило російське дизайн-бюро «Щука».

«Логотип спірний і модний, як місто-господар», — заявили у федерації. Крім логотипу бюро показало дизайн афіш та друкованої продукції — з руками, що лізуть із шахової дошки.