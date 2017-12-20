Вболівальник присвятив пісню першій ракетці України Світоліній і зняв кліп на підтримку тенісистки (відео)

Український вболівальник і засновник студії Dokino Руслан Лещенко написав пісню, присвячену найкращій тенісистці країни Еліні Світоліній. На композицію під назвою "Lets play & win" був представлений відеокліп.

"Мені дуже хотілося, щоб про Еліну Світоліною дізналося якомога більше людей. Так і виникла ідея цього відео, яке ми зняли разом з хлопцями з дніпровського бенду Funky Fresh. Особлива вдячність спортсменам, яким сподобалася ідея, і вони знялися в нашому кліпі, тим самим показавши, що всі спортсмени підтримують один одного", – цитує Лещенка сайт Великий теніс України.

Відзначимо, що було створено дві версії пісні англійською та російською мовами. При цьому, в англомовній версії кліпу з'явилися відомі українські спортсмени: олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова, футболіст Володимир Єзерський, а також вейкбордист Дмитро Массалов.