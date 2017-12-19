У Києві розпочалася підготовка до проведення Всесвітньої Універсіади

За ініціативи Спортивного студентського союзу України розпочалася підготовка до проведення у Києві літньої Всесвітньої Універсіади в 2021 або в 2023 році. Про це повідомив на Першій Генеральній асамблеї Спортивної студентської спілки України її Президент Євген Імас.

За його словами, першим і головним кроком до організації всесвітньої універсіади в Україні є проведення двох чемпіонатів світу, запланованих на 2020-й рік, - з польової стрільби у Львові і по водних лижах у Дніпрі. Дозвіл на проведення цих чемпіонатів Президент Спортивної студентської спілки України отримав сьогодні на Генеральній асамблеї від віце-президента FISU (Міжнародна федерація університетського спорту) Маріана Димальскі.

«Щоб провести всесвітню універсіаду, ми зобов'язані провести кілька чемпіонатів європейського і світового рівнів. Ми вже отримали офіційний дозвіл від FISU на проведення двох всесвітніх чемпіонатів. Члени уряду, міністерство спорту, мер Києва – всі нас підтримали. Завдяки такій підтримці ми будемо продовжувати розвивати студентський спорт, який набирає все більше і більше обертів. Ми повинні створювати умови нашим студентам, щоб вони не їхали навчатися за кордон, і спорт велика складова цих умов. Тому, для нас дуже важливо, що ми отримали ці чемпіонати світу», - підкреслив Євген Імас.

Його слова підтвердив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко: «Ми провели цілий ряд європейських і світових спортивних змагань високого рівня. Відгуки про них виключно позитивні. Це означає, що ми повинні брати нові висоти і починаємо підготовку до цього (Всесвітній Універсіаді – ред.)».

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов також підтримав ідею Євгенія Імаса про проведення Всесвітньої Універсіади в Києві та окремо відзначив його внесок у розвиток студентського спорту.

«Після обрання на посаду Президента спортивної студентської спілки України Євгенія Імаса, я бачу, що студентський спорт зажив новим життям, ми отримали новий імпульс для розвитку. Студентський спорт може завжди розраховувати на підтримку Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти та на підтримку всього уряду», - заявив Ігор Жданов.

Мер Києва Віталій Кличко підкреслив: проведення Всесвітньої Універсіади в столиці України буде сприяти розвитку спортивного руху, туризму, а також працювати на імідж міста.

«Переконаний, що приїзд до нас більше 15000 спортсменів, тренерів, журналістів, офіційних осіб, вболівальників з понад 150 країн світу приверне увагу до Києва», - сказав Віталій Кличко.

Серед учасників заходу були також міністр освіти і науки України Лілія Гриневич із заступником Романом Гребою, президент Параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич, Голова комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко, Президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іван Крулько, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, а також ректори провідних Вузів України.