Кличко: проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади працюватиме на підвищення іміджу столиці

Проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади працюватиме на підвищення іміджу столиці. І влада Києва готова долучитись до організації і проведення цього заходу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на І Генеральній асамблеї Спортивної студентської спілки України, повідомляє сайт Київської міської держадміністрації.

Мер Києва наголосив, що Спортивна студентська спілка України, особисто її президент Євген Імас, ініціює проведення у Києві у 2021 чи 2023 роках літньої Всесвітньої Універсіади. «Це дуже гарна ідея, реалізація якої сприятиме спортивному руху, розвитку туризму, працюватиме на імідж столиці. Переконаний, що приїзд до нас понад 15 тисяч спортсменів, тренерів, журналістів, офіційних осіб, вболівальників з більше 150 країн світу приверне увагу до Києва», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що змагання такого високого рівня – це ще один важливий момент для популяризації серед студентської молоді занять спортом, активного відпочинку та здорового способу життя. Він наголосив, що місто готове долучитись і надати необхідну допомогу для успішного проведення у Києві літньої Всесвітньої Універсіади. «Місто є надійним партнером. І місто зробить все, щоб провести ці змагання на високому рівні», – підкреслив Віталій Кличко.

Віталій Кличко додав, що у столиці є для цього необхідна спортивна, транспортна інфраструктура.

Він зауважив, що Київ має свої спортивні традиції. «Проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу-2012, великих спортивних змагань з художньої гімнастики, боксу, стрибків у воду, вільної боротьби та інших видів спорту мало і суспільний резонанс, і позитивно вплинуло на імідж та економічний розвиток нашого міста», – сказав міський голова.

Він нагадав, що сьогодні Київ готується до матчів фіналу Ліги Чемпіонів і на цій великій спортивній події, яка відбудеться у травні наступного року, очікується близько 100 тисяч гостей. «Впевнений, що і цей захід ми проведемо на високому рівні. І моя місія, як мера, щоб спортивних заходів такого рівня проходило у столиці якомога більше», – сказав він.

Віталій Кличко наголосив, що столичній владі вдалося відновити і відродити Київський велотрек, врятувати від забудови легендарний стадіон «Старт», реконструкція якого розпочнеться наступного року. Крім того, завершується відновлення легкоатлетичного манежу на Березняках, планується забрати в комунальну власність та повністю відремонтувати спорткомплекс «Схід», відновлюються спортивні споруди.