Біатлоністка Джима все ж представить Україну на Різдвяній гонці-2017

Юлія Джима єдиною від України буде брати участь у Різдвяній гонці, яка пройде 28 грудня в Гельзенкірхені. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Інші лідери збірної України не поїхали на шоу-змагання через ризик захворіти або травмуватися перед Олімпіадою.

Раніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак говорив, що українські біатлоністи не будуть брати участь у Різдвяній гонці, проте ця інформація виявилася не точною.

Юлія Джима виступить в парі зі словенським біатлоністом Яковом Факом. На думку фахівців, ця пара є реальним претендентом на медалі.

Список інших учасників Різдвяної гонки:

Лаура Далмайєр / Бенедикт Долль

Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер

Ліза Тереза Хаузер / Симон Едер

Розанна Кроуфорд / Брендан Грін

Фуюко Тачизакі / Мікіто Тачизакі

Єва Пускарчикова / Онджей Моравец

Катерина Юрлова / Олексій Волков

Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін

Юлія Джима / Яков Фак