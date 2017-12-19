Біатлоністка Джима все ж представить Україну на Різдвяній гонці-2017
Вона буде брати участь в парі зі словенцем Факом.
Юлія Джима єдиною від України буде брати участь у Різдвяній гонці, яка пройде 28 грудня в Гельзенкірхені. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Інші лідери збірної України не поїхали на шоу-змагання через ризик захворіти або травмуватися перед Олімпіадою.
Раніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак говорив, що українські біатлоністи не будуть брати участь у Різдвяній гонці, проте ця інформація виявилася не точною.
Юлія Джима виступить в парі зі словенським біатлоністом Яковом Факом. На думку фахівців, ця пара є реальним претендентом на медалі.
Список інших учасників Різдвяної гонки:
Лаура Далмайєр / Бенедикт Долль
Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер
Ліза Тереза Хаузер / Симон Едер
Розанна Кроуфорд / Брендан Грін
Фуюко Тачизакі / Мікіто Тачизакі
Єва Пускарчикова / Онджей Моравец
Катерина Юрлова / Олексій Волков
Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін
Юлія Джима / Яков Фак