Українські біатлоністи не виступлять на Різдвяній гонці-2017

Українські біатлоністи не будуть представлені в Різдвяній гонці, яка пройде в кінці грудня в Гельзенкірхені. Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи виступатиме хтось із українців на Різдвяній гонці в цьому році? Думаю, що ні. Запрошення були, але тренери зараз в горах проводять спеціальну роботу, і відволікати спортсменів, ризикувати зміною клімату, висот, додатковим ризиком захворіти – вкрай не розумно. Ще й втрата трьох діб, з урахуванням переїздів, в найвідповідальніший момент перед Олімпіадою може дорого обійтися. Якщо організатори захочуть бачити когось з тих, хто не поїде на Олімпіаду, ми заперечувати не будемо, але поки таких запрошень не було", – сказав Володимир Бринзак, якого цитує офіційний сайт федерації.

Відзначимо, що в останній раз українські біатлоністи пропускали Різдвяну гонку в 2007 році.

В цьому році Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня на «Veltins-Arena» в німецькому Гельзенкірхені.