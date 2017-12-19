МОК через допінг довічно дискваліфікував російського бобслеїста Воєводу
У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в російському спорті.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довічно дискваліфікував російського бобслеїста Олексія Воєводу.
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Як передає Радіо Свобода, спортсмена визнали винним у вживанні допінгу.
На Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році Воєвода отримав дві золоті медалі. Раніше МОК вже позбавив Росію цих нагород, оскільки бобслеїст Олександр Зубков, який виступав разом із Воєводою, також був визнаний винним у порушенні антидопінгових правил.
Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в російському спорті.
Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.