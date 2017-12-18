У Федерації мотоспорту заявляють, що прокурор Київщини Чібісов в інтересах забудовників "віджимає" комплекс у Бучі

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов намагається забрати у Федерації мотоциклетного спорту України (ФМСУ) кращий комплекс для проведення змагань, розташований у місті Буча під Києвом.

Про це заявили 18 грудня на прес-конференції в УНІАН представники Федерації і оголосили про намір 19 грудня пікетувати Генеральну прокуратуру України з вимогою звільнити Київського обласного прокурора Чібісова.

Йдеться про 12 га, що використовуються як тренувальна база збірної команди України та місце проведення національних чемпіонатів і міжнародних змагань з мотоциклетного спорту найвищого рівня.

«Загалом свого часу аграрний університет передав 60 га Бучанській міській раді. 12 га з них займає спорткомплекс. І лише спорткомплекс розташований на гідровідвалі, що дозволяє розпочати там багатоповерхове будівництво. Інші 48 га знаходяться на покладах торфу і є непридатними для забудови. Відповідно, вони є нецікаві прокуратурі», - заявляє директор МПП СТК «СОНА», голова Київського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України Сергій Пащинський.

«Раніше ця земля знаходилась у постійному користуванні науково-дослідного підприємства «Ворзель», засновником якого був Аграрний університет. Ще з 1980-х років на ній відбувалися змагання з мотокросу. У 2006 році ділянка була включена у межі міста Буча і на основі договору оренди між Бучанською міською радою та МПП СТК «СОНА», членом Федерації мотоциклетного спорту України, перейшла в користування спортсменів», - пояснює юрист громадського об’єднання «Правозахисна група «Адвокат» Олександр Короленко.

За його словами, сьогодні з подачі Київського обласного прокурора відбувається спроба визнати згаданий договір оренди недійсним і передати цю територію під багатоповерхову забудову.

«У березні 2017 року Київською обласною прокуратурою було подано до Господарського суду Київської області позов про скасування рішення Бучанської міськради про передачу в оренду МПП СТК «СОНА» земельної ділянки площею 12 га землі.

Як наголосили організатори прес-конференції, про нечисті наміри прокурора свідчить, зокрема, те, що ним заявлено вимогу визнати недійсним договір саме з МПП СТК «СОНА». Хоча до інших орендарів, які знаходяться на решті території розміром 48 га, що також належали НДП «Ворзель», жодних претензій, вимог чи позовів не виставляється.

«За десяток судових засідань, які відбулися у судах першої та апеляційної інстанції, уже стало очевидним одне - Київським обласним прокурором Дмитром Чібісовим здійснюється шалений тиск на суд з вимогою позбавити український спорт потужного спортивного об’єкту та забудувати територію, на якій він розташований. У мене не залишається жодного сумніву в тому, що Київський обласний прокурор намагається знищити український мотоспорт», - підкреслив генеральний секретар Федерації мотоциклетного спорту Василь Якимчук.

ФМСУ направила звернення генеральному прокурору України Юрію Луценку з проханням зустрітися з керівництвом Федерації та представником МПП СТК «СОНА», доручити провести службове розслідування причетності Київського обласного прокурора до прокурорського та судового тиску на діяльність колективного члена Федерації, а як наслідок, на весь мотоспорт України, і України і МПП СТК «СОНА».

Пащинський також повідомив, що ФМСУ зверталася до міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, від якого отримала лист-відповідь з повною підтримкою та обуренням ситуацією, що склалася.

«Також зверталися до п'яти народних депутатів, які робили депутатські запити щодо цієї ситуації, зверталися з відкритим листом до генерального прокурора, проте все це поки що марно. Не вистачає політичної волі в прийнятті рішення на нашу користь», - додав Пашинський.

Крім того, він нагадав, що під час фіналу Кубку України з мотокросу, який відбувся в Бучі 28-29 жовтня, було оприлюднено відкритий лист до президента України Петра Порошенка з окресленням ситуації, який підписали близько 130 спортсменів і активістів мотоциклетного руху країни.

Також він розповів передісторію конфлікту: "Траса в Бучі існує з 80-х років минулого століття на території, де були сміттєзвалища. З часом вона набула того вигляду, який має зараз зусиллями і за кошт спортсменів, серед яких були члени збірної СРСР з мотокросу, чемпіони та призери міжнародних змагань, чемпіонату Європи. Ми зробили всю необхідну інфраструктуру, зараз траса відповідає всім вимогам Європейської федерації, ми можемо проводити міжнародні змагання. Далеко не всі мототреки в Україні мають право проводити змагання рівня чемпіонату Європи, а ця траса – має".

Завтра, у вівторок, 19 грудня, члени Федерації пікетуватимуть Генпрокуратуру з вимогою припинити рейдерську атаку на спорткомплекс з боку Київського обласного прокурора та відсторонити від займаної посади Чібісова. На цей захід на своїх мотоциклах приїдуть спортсмени-мотоциклісти різного віку.