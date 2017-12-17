Російським спортсменам заборонили використовувати будь-яку національну символіку на Іграх-2018
МОК висунув вимоги щодо екіпіровки російських спортсменів на Олімпіаді в Пхенчхані.
Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання будь національної символіки Росії на зимових Іграх в Пхенчхані.
Організація відправила національним федераціям документ, в якому вказуються всі вимоги до екіпірування спортсменів з Росії на зимовій Олімпіаді-2018, повідомляє Р-Спорт.
У документі представлені наступні вимоги:
- герб країни, емблему Олімпійського комітету Росії замінити олімпійськими кільцями;
- позначення RUS змінити на OAR (атлет-олімпієць з Росії);
- напис Russia перетворити в Olympic Athlete from Russia;
Читайте такожРосійські спортсмени погодилися їхати на Олімпіаду-2018 під нейтральним прапором- товарний знак Team Russia не використовувати на екіпіровці, аксесуарах та обладнанні;
- шрифт повинен бути на англійській мові і як можна більш універсальним;
- дозволяються на формі один або два кольори національного прапора, але необхідне попереднє схвалення МОК, а окремі частини не повинні складатися в національний прапор;
- все перераховане стосується спортсменів, тренерів та офіційних осіб;
- всі зразки екіпіровки і продукції потребують схвалення МОК.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, раніше виконком МОК усунув збірну Росії від Ігор-2018, однак дозволив взяти участь тільки "чистим" від допінгу російським спортсменам під олімпійським прапором. Президент РФ Путін заявив, що Росія не стане бойкотувати Ігри-2018 в Пхенчхані.