Російським спортсменам заборонили використовувати будь-яку національну символіку на Іграх-2018

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання будь національної символіки Росії на зимових Іграх в Пхенчхані.

Організація відправила національним федераціям документ, в якому вказуються всі вимоги до екіпірування спортсменів з Росії на зимовій Олімпіаді-2018, повідомляє Р-Спорт.

У документі представлені наступні вимоги:

- герб країни, емблему Олімпійського комітету Росії замінити олімпійськими кільцями;

- позначення RUS змінити на OAR (атлет-олімпієць з Росії);

- напис Russia перетворити в Olympic Athlete from Russia;

Читайте такожРосійські спортсмени погодилися їхати на Олімпіаду-2018 під нейтральним прапором- товарний знак Team Russia не використовувати на екіпіровці, аксесуарах та обладнанні;

- шрифт повинен бути на англійській мові і як можна більш універсальним;

- дозволяються на формі один або два кольори національного прапора, але необхідне попереднє схвалення МОК, а окремі частини не повинні складатися в національний прапор;

- все перераховане стосується спортсменів, тренерів та офіційних осіб;

- всі зразки екіпіровки і продукції потребують схвалення МОК.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, раніше виконком МОК усунув збірну Росії від Ігор-2018, однак дозволив взяти участь тільки "чистим" від допінгу російським спортсменам під олімпійським прапором. Президент РФ Путін заявив, що Росія не стане бойкотувати Ігри-2018 в Пхенчхані.