Джима посіла 7-ме місце в мас-старті в Ансі, білоруска Кривко виграла першу медаль у кар'єрі

В Ансі відбулася гонка в мас-старті в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

Переможницею стала француженка Жюстін Бреза, повідомляє офіційний сайт змагань. 11 секунд їй поступилася білоруска Ірина Кривко, у якої срібло. Бронзу завоювала Лаура Дальмайєр (Німеччина).

Три українські спортсменки - сестри Віта і Валя Семеренко та Юлія Джима - після "чистого" першого вогневого рубежу йшли в групі лідерів, але утримати цей темп не змогли. В результаті найкращий результат показала Юлія Джима - 7-е місце (у неї 1 промах). Вона відстала від лідера на 30 секунд.

Валентина Семеренко фінішувала 15-ю (1 промах), Віта Семеренко з трьома промахами прийшла 17-ю.

Як повідомляв УНІАН, Віта Семеренко виборола бронзову медаль у спринті в Ансі - ця медаль стала для неї першою після трирічної перерви в кар'єрі.