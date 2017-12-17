Українка Харлан виграла "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Мексиці

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в мексиканському Канкуні. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Олімпійська чемпіонка стартувала в самому низу турнірної сітки.

В 1/64 фіналу вона перемогла кореянку Сеону Вон (15:12), після якої здобула перемогу над росіянкою Ольгою Нікітіною (15:6) і китаянкою Хенгуі Янг (15:12). У чвертьфіналі українку чекала ще одна кореянка Дружин Кім, яка поступилася українці 13:15.

У півфіналі, за іронією долі, Ольга Харлан зустрілася c Яною Єгорян, якій програла у півфіналі Олімпійських ігор в Ріо. На цей раз українка хоч і мінімально, але перемогла – 15:14.

А у фіналі Ольга Харлан легко розібралася з італійкою Аріанною Ерріго – 15:6.

Зазначимо, що це друге "золото" Кубка світу для Харлан в цьому сезоні. Раніше вона перемогла на етапі в Бельгії, розгромивши у фіналі віце-чемпіонку Європи Росселлу Грегоріо.