Плавець Говоров обігнав чемпіона світу і завоював срібло чемпіонату Європи
19:45, 16 грудня 2017Інше
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Українець на одну соту секунди відстав від нового чемпіона Європи.
Говоров став срібним призером чемпіонату Європи / Reuters
У Копенгагені (Данія) завершився фінальний заплив чемпіонату Європи з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм, де срібну медаль завоював українець Андрій Говоров, повідомляє офіційний сайт турніру.
Українець проплив дистанцію за 22,43 секунди.
Наш спортсмен поступився лише росіянину Олександру Попкову, який проплив на 0,01 секунди швидше.
Разом з тим, Говоров на 0,01 секунди випередив британського чемпіона світу Бенджаміна Проуда і Себастьяна Сабо з Сербії, які показали абсолютно однаковий результат і отримаютьі бронзові медалі.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Михайло Романчук завоював золото, а Дарина Зевіна - срібло ЧЄ-2017 в Копенгагені.
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