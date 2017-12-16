Норвежець Бе виграв чергову гонку етапу Кубка світу з біатлону, Ткаленко - 56-й

У французькому Ансі завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій перемогу здобув норвежець Йоханес Бе, а українець Руслан Ткаленко фінішував на 56-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бе мав перевагу над Фуркадом за підсумками спринтерської гонки більш ніж в 20 секунд. І якщо на двох стрільбах в положенні лежачи обидва спортсмени відстріляли безпомилково, то в "стійці" Фуркад двічі допустив по одному промаху, в той час як Бе ідеально відпрацював на вогневих рубежах.

У підсумку, перевага Бе на фініші над лідером збірної Франції склала 1 хвилин 01,4 секунди.

У боротьбі за 3-е місце росіянин Антон Шипулін обігнав свого співвітчизника Олександра Логінова на 0,2 секунди.

Єдиний українець Руслан Ткаленко, який за підсумками спринту фінішував останнім, 60-м, зумів переміститися на 56-е місце. Українець допустив 5 промахів на вогневих рубежах (3+0+0+2) і відстав від переможця на 6 хвилин 46,9 секунди. Руслан випередив у гонці австрійця Девіда Комаца, а ще три спортсмена - фін Теро Сеппаелае, чех Міхал Шлезінгер і австрієць Джуліан Еберхард - не вийшли на старт гонки.

Етап КС в Ансі завершиться в неділю, 17 грудня, чоловічим і жіночим мас-стартами.