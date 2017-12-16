Віта Семеренко не змогла утримати призову позицію в гонці переслідування етапу КС

У французькому Ансі завершилася жіноча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, за підсумками якої українка Віта Семеренко не зуміла втримати призовове 3-е місце, здобуте за підсумками спринту, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка ідеально відпрацювала на трьох вогневих рубежах, а по швидкості ні в чому не поступалася лідерам. Але, на останньому рубежі тричі схибила і після штрафних кіл відкотилася на 9-ту позицію, програвши, в тому числі, і своїй сестрі Валентині в таблиці після четвертого рубежу.

Переможницею гонки стала Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка подолала дистанцію за 30 хвилин 09,9 секунди. 2-е місце у Анастасії Кузьміної зі Словаччини - відставання в 14 секунд, третє - у італійки Лізи Витоцци (21.8 секунди).

На фініші у Віти Семеренко 8-е місце (1 хвилина, 24,0 секунди), у Валентини - 9-е (1: 24,9).

Капітан збірної України Олена Підгрушна фінішувала 30-ю (2 хвилини 40,8 секунди відставання).

У свою чергу, Юлія Джима, яка фінішувалі в спринті на 28-му місці, не стартувала в гонці переслідування.