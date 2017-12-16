МОК визначить списки допущених до Ігор росіян не пізніше 28 січня

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднює повний список спортсменів Росії, які зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 в корейському Пхенчхані не пізніше 28 січня, йдеться в повідомленні на сайті МОК.

Вирішувати долю спортсменів буде спеціальна комісія, яку очолить Валері Фурнерон. Він є керівником Незалежної організації допінг-тестування.

Читайте також300 спортсменів з Росії підозрюються у вживанні допінгуСпортсмени збірної Росії, які хочуть взяти участь в Іграх, повинні виконати критерії відбору, мати «чисту» допинговую історію і регулярно проходити тестування на вживання заборонених препаратів.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Виконком МОК дискваліфікував збірну Росії. Спортсмени команди зможуть виступити тільки під нейтральним прапором - без гімну і будь-якої національної символіки