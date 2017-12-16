МОК визначить списки допущених до Ігор росіян не пізніше 28 січня
Комісію, яка вирішуватиме долю спортсменів, очолить Валері Фурнерон.
Міжнародний олімпійський комітет оприлюднює повний список спортсменів Росії, які зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 в корейському Пхенчхані не пізніше 28 січня, йдеться в повідомленні на сайті МОК.
Вирішувати долю спортсменів буде спеціальна комісія, яку очолить Валері Фурнерон. Він є керівником Незалежної організації допінг-тестування.
Читайте також300 спортсменів з Росії підозрюються у вживанні допінгуСпортсмени збірної Росії, які хочуть взяти участь в Іграх, повинні виконати критерії відбору, мати «чисту» допинговую історію і регулярно проходити тестування на вживання заборонених препаратів.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Виконком МОК дискваліфікував збірну Росії. Спортсмени команди зможуть виступити тільки під нейтральним прапором - без гімну і будь-якої національної символіки