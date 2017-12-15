Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 1500 метрів

19:53, 15 грудня 2017
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Українець випередив найближчого суперника більш ніж на 8 секунд.

Михайло Романчук виборов бронзу чемпіонату Європи / xsport.ua

У Копенгагені на чемпіонаті Європи з плавання українець Михайло Романчук виграв звання чемпіона на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 14,59 секунди.

Романчук на 8,34 секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтіньєрі. Бронза - у норвежця Хенріка Крістіансена.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні срібло ЧЄ завоювала Дарина Зевіна.

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Теги: #Романчук плавання золото ЧЄ