Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 1500 метрів
19:53, 15 грудня 2017Інше
1188
Українець випередив найближчого суперника більш ніж на 8 секунд.
Михайло Романчук завоював золото чемпіонату Європи / xsport.ua
У Копенгагені на чемпіонаті Європи з плавання українець Михайло Романчук виграв звання чемпіона на дистанції 1500 метрів вільним стилем, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 14,59 секунди.
Романчук на 8,34 секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтіньєрі. Бронза - у норвежця Хенріка Крістіансена.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні срібло ЧЄ завоювала Дарина Зевіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter