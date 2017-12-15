Зевіна завоювала срібло чемпіонату Європи з плавання на 200-метрівці на спині
18:36, 15 грудня 2017Інше
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Українка поступилася лише титулованій угорці Катинці Хоссу.
Зевіна виграла срібло чемпіонату Європи / vk.com/zevina_official
У Копенгагені проходить чемпіонат Європи з плавання, де у фінальному запливі на 200 метрів на спині у жінок срібну медаль завоювала Дарина Зевіна зі збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка пропливла дистанцію за 2 хвилини 02,27 секунди.
Зевіна відстала на 0,68 секунди від Катінки Хоссу з Угорщини. Бронза - у Маргарити Панзіери з Італії.
Медаль Зевіної стала першою для збірної України на зимовому чемпіонаті Європи-2017 з плавання в Копенгагені в "короткому" басейні (25 метрів).
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