Зевіна завоювала срібло чемпіонату Європи з плавання на 200-метрівці на спині

18:36, 15 грудня 2017
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Українка поступилася лише титулованій угорці Катинці Хоссу.

vk.com/zevina_official

У Копенгагені проходить чемпіонат Європи з плавання, де у фінальному запливі на 200 метрів на спині у жінок срібну медаль завоювала Дарина Зевіна зі збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка пропливла дистанцію за 2 хвилини 02,27 секунди.

Зевіна відстала на 0,68 секунди від Катінки Хоссу з Угорщини. Бронза - у Маргарити Панзіери з Італії.

Медаль Зевіної стала першою для збірної України на зимовому чемпіонаті Європи-2017 з плавання в Копенгагені в "короткому" басейні (25 метрів).

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Теги: #Зевіна плавання срібло ЧЄ