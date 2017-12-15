Зевіна завоювала срібло чемпіонату Європи з плавання на 200-метрівці на спині

У Копенгагені проходить чемпіонат Європи з плавання, де у фінальному запливі на 200 метрів на спині у жінок срібну медаль завоювала Дарина Зевіна зі збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка пропливла дистанцію за 2 хвилини 02,27 секунди.

Зевіна відстала на 0,68 секунди від Катінки Хоссу з Угорщини. Бронза - у Маргарити Панзіери з Італії.

Медаль Зевіної стала першою для збірної України на зимовому чемпіонаті Європи-2017 з плавання в Копенгагені в "короткому" басейні (25 метрів).