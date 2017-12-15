Лише один український біатлоніст потрапив в гонку переслідування за підсумками спринту КС
Руслан Ткаленко посів 60-е місце у стартовій чоловічій гонці етапу КС
У французькому Ансі завершилася чоловіча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій кращим з українців виявився Руслан Ткаленко, який посів 60-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець лише одного разу промахнувся на вогневому рубежі, але не впорався зі швидкістю проходження дистанції, відставши від переможця на 2 хвилини 26,7 секунди.
Чергову - третю поспіль - спринтерську гонку в цьому сезоні виграв норвежець Йоханес Бе, який ідеально відпрацювала на вогневих рубежах і випередив француза Мартена Фуркада на 21 секунду за швидкістю проходження траси. 3-е місце сенсаційно зайняв інший французький біатлоніст Антонін Гігонна, який відстав від переможця на 34,7 секунди.
Кубок світу. Спринт.
Чоловіки. 15 грудня.
1. Йоханнес Бе (Норвегія, 0+0) 22:16.9
2. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) +21.1
3. Антонін Гігонна (Франція, 0+0) +34.7
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60. Руслан Ткаленко (1+0) +2:26.7
78. Олександр Жирний (1+0) +3:01.5
79. Артем Тищенко (1+0) +3:03.7
89. Максим Івко (1+0) +3:26.9
98. Андрій Доценко (3+1) +4:19.3