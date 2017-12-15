У Кропивницькому відбудеться чемпіонат Європи з бейсболу

У 2018 році Кропивницький прийматиме чемпіонат Європи з бейсболу. Таке рішення було прийнято Європейською конфедерацією бейсболу.

Змагання пройдуть у третьому за силою дивізіоні - групі С, повідомляє телеканал "Кіровоград". В турнірі, як очікується, візьмуть участь вісім збірних - Грузії, Румунії, Словенії, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Угорщини та України.

За найближчі півроку у Кропивницькому сподіваються модернізувати місцеву спортивну інфраструктуру. Поки що стадіон, на якому збираються приймати матчі чемпіонату Європи, відповідає вимогам на 60%.

"Чемпіонат Європи - це ще й початок олімпійського відбору для участі в літніх Олімпійських іграх 2020 року. Всі команди, що братимуть участь у турнірі, в теорії мають шанси поїхати у Токіо-2020. До цих змагань ми будемо ставитися дуже відповідально і будемо намагатися їх виграти", - зазначив головний тренер збірної України з бейсболу Олег Бойко.

Як повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації бейсболу, виконком цієї організації вибрав Україну країною-організатором одного з двох пулів чемпіонату Європи у групі С. Турнір заплановано на 23-29 липня 2018 року. Місце проведення - бейсбольний стадіон у Кропивницькому.

Місто-організатор другого пулу чемпіонату Європи у групі З – ірландський Дублін.