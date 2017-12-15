Канадська біатлоністка Кроуфорд: пропуск етапу в Росії — справа принципу, суть нашого спорту

Біатлоністка збірної Канади Розанна Кроуфорд потдтвердила той факт, що її команда пропускає змагання в Тюмені і пояснила сенс бойкоту етапу Кубка світу в Росії в інтерв'ю "Чемпіонату".

"Все, що написали норвежці – правда, — сказала Розанна. – Ми дійсно бойкотуємо етап в Тюмені. Але робимо це не з-за націоналізму, політики чи нелюбові до Росії. Ми вчинили б так в ситуації з будь-якою іншою країною. У нас зовсім маленька, але горда біатлонна країна, жоден спортсмен з якої жодного разу не був дискваліфікований за допінг. Пропуск етапу — це справа принципу, суть нашого спорту".

Читайте такожЗбірна Канади буде бойкотувати етап Кубка світу з біатлону в ТюменіТакож, Кроуфорд додала: "Антидопінгова лабораторія в Москві закрита, її директор робить визнання і призводить масу доказів, чиновники починають приносити вибачення. Хіба потрібно щось ще, щоб зрозуміти, що в Росії творилося щось незаконне?! Сподіваюся, росіяни зрозуміють, що ми протестуємо не проти них, а проти системи, де був допінг, тому відмовляємо собі в поїздці в Тюмень".

"Федерація біатлону Канади не пропонувала компенсацію за відмову від поїздки в Тюмень. Виходить, що швидше робимо гірше собі, а не Росії за її порушення. Ми відмовляємося від веселого, заключного етапу, можливих призових і додаткового фінансування, яке можемо отримати в разі хорошого виступу. Але принцип чистого спорту важливіше всього. Ми втратимо повагу до себе, якщо зрадимо ідеали", - підсумувала Кроуфорд.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація біатлону зберегла в календарі сезону 2017/18 етап Кубка світу в Тюмені і відмовилася дискваліфікувати спортсменів збірної Росії, незважаючи на доведений WADA факт державної системи підтримки допінгу в країні.